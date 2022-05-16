義大利知名氣泡水品牌聖沛黎洛Sanpellegrino 與台灣知名Zestea康普茶合作，在2022年春夏推出全新聯名的天然水果康普茶氣泡飲，以經典的義式調酒概念出發，用全新時尚氣泡飲喝到調酒般的豐富層次，為你的味蕾帶來米其林般的夏日饗宴。

Sanpellegrino聖沛黎洛 Ｘ Zestea康普茶聯名限量飲品，即日起在Cafe Costumice、Heritage Bakery & Cafe、香色 XIANG SE、聲色 Sounds Good等餐廳都可喝得，gonna共樂遊則是在6月2日推出。

被譽為「水中香檳」的聖沛黎洛氣泡天然礦泉水，一直是眾多米其林餐廳的指定佐餐水品牌，此次與Zestea康普茶合作的夏日調飲系列，均使用來自在西西里島自己的柑橘園，所生產的新鮮柑橘類水果製成，香檳般的氣泡礦泉水質地，結合上西西里島的新鮮水果，就是獨一無二的聖沛黎洛氣泡水果飲與眾不同之處，每一口都可以品嘗到義大利的陽光與酸甜，自然純淨又健康，且自帶濾鏡系的繽紛色彩，更成為IG熱門炫耀系氣泡聖品。

Zestea康普茶是一個使用台灣在地原料，小批量在宜蘭精釀25-30天的天然益生菌發酵飲品，富含維他命Ｂ群、有機酸、益生菌，讓你從第一口到最後一口，都可享受滑順、酸甜帶有氣泡的豐富口感。Zestea康普茶希望能夠運用康普茶的概念講述在地台灣茶的故事。

經過調飲主廚多次研製，聖沛黎洛與Zestea康普茶終於在今夏推出「檸檬薄荷莫西多」、「西西里咖啡」、「紅柚香茅康普茶氣泡飲」、「夏日派對」、「金色誘惑」共五款的限定飲品。甜橙果香濃郁奔放，清新而充滿活力，幾乎是南歐人手一杯的夏日聖品，鮮紅色澤就像打上甜心濾鏡腮紅；而檸檬薄荷莫西多，仿佛是整個畫面都自帶著小清新薄荷濾鏡，讓人喝得時尚美麗，又喝的健康滿點！