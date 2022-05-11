時序漸入悶熱夏天，因應夏季氣候到來，夢時代自即日起至6月1日推出「玩味夏日」檔期，精選眾多優惠商品，民眾如於5月13日至15日、或5月20日至22日的指定日期，於指定店櫃當日購物消費滿3,000元可獲300元限量電子特別券，持華南夢時代聯名卡消費滿3,000元可再加贈100元限量電子抵用券，趁此機會採購商品相當划算！

春夏交替，衣物也要換季！涼感防曬外套首選，藍鯨館3樓『ONE BOY』2022全新冰鋒衣冰涼登場！通過SGS檢測防曬係數最高等級UPF50+，涼感Q-MAX值0.400超高標又冰又涼，優惠價每件880元；夢時代4樓『GO WILD』至5月底店內Lafuma、Millet、Billabong防曬、排汗衣等機能新品服飾兩件8折，單筆購物滿5,500元可再獲贈全套餐具組；而夢時代4樓『城市綠洲』正舉辦「疫氣相挺」活動，5月底前購買機能防護連帽外套可享第二件128元優惠價！

依據夢時代觀察，近期消費者仍對抗疫商品具備高需求，而在疫情下，民眾消費更趨向精緻化，包含購買特色甜點、打造質感家居生活等，夏季將至也推升民眾購買家用空氣清淨機、循環扇等行為，對此，統一時代百貨高雄店5樓dyson特別祭出限量20台的Purifier Cool Formaldehyde二合一甲醛偵測空氣清淨機TP09，特惠價22,900元；夢時代3樓羅森資訊指定sOlac直立式循環扇搭配指定空氣循環扇，清新價4,490元。夢時代B1樓更有來自彰化知名烘焙坊『小熊果子』的招牌甜點「芙菲小圓餅」快閃櫃，自5月1日開店起至今，每日都掀起搶購熱潮，經典原味及法式巧克力兩種口味即日起至5月22日每日限量販售，每人限購6盒，粉絲們千萬別錯過了！

夢時代表示，防疫期間，感謝館內廠商齊心抗疫，也請民眾主動積極配合夢時代全館各項防疫措施，包括落實量體溫、確實配戴口罩、保持社交距離及人流管制，館內亦提供酒精供消毒使用，共同遵守各項防疫規定。