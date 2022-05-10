據共同社報導，日本防衛大臣岸信夫10日在內閣會議後的記者會上，針對在沖繩以南太平洋活動的中國海軍航母「遼寧艦」連日實施艦載戰機和直升機起降一事，稱「考慮到是接近南西諸島和台灣的活動，必須帶著關切密切關注」。

從東海到太平洋，圍繞台灣和尖閣諸島（釣魚台列嶼），日美與中國大陸關係緊張。岸信夫避免直接提到中國大陸的意圖，但強調此次活動場所接近台灣，對大陸的活動表示警惕。

岸信夫就艦載機起降指出：「遠超過100次，可能是旨在提升航母運用能力和遠程作戰執行能力的活動。」有關遼寧艦的動向，他介紹稱「至今為止確認的情況中，最接近我國」。

據防衛省稱，包括遼寧艦在內的中國海軍艦艇2日通過沖繩本島和宮古島之間進入太平洋，3日起持續開展艦載機起降。海上自衛隊護衛艦「出雲號」進行監視並公布了照片。

4日，岸信夫接受日媒專訪時說，與國際社會合作因應俄羅斯入侵烏克蘭，對抑制中國行動以免台灣海峽發生事態很重要。