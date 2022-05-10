5月9日共軍東部戰區微博指出，「5月6日至8日，中國人民解放軍東部戰區組織海、空、常導等兵力，在台島以東和西南海空域進行實兵演練，進一步檢驗提升多軍兵種聯合作戰能力。」雖然看似解放軍快速揭露近日演訓概況，然仔細觀察，已進階「紅藍軍對抗」戰術，實不單純。

首先，從共軍東部戰區所述演練區域，在台灣以東與西南等國際海空域，不是僅有中共東部戰區海空軍機艦在上述海空域。仔細從共軍隸屬的單位，與在台灣以東（正確應在台灣東南處）至日本沖繩以南（約170至150公里）之海空域，另有隸屬中共北部戰區海軍的「遼寧號」航母戰鬥群總計6艘艦船（另有2艘艦船屬東部戰區），參與演練。因此，真實地演練單位，含跨中共「東部戰區」，以及「北部戰區」。

其次，從此次東部戰區近日在台灣西南至台灣以東，進行多軍種、兵種、聯合作戰實兵演練，係驗證「戰區主戰」政策。但有關火箭軍「常規導彈」部隊，近期均未有新聞報導，對此我方需嚴密監偵，其部隊的支援角色與演練模式為何？以及是否有常規導彈部隊模擬機動部署？此舉如2020年8月解放軍曾分別從大陸青海與浙江，分別發射東風-26B和東風-21D中程導彈擊中海南島東南方及西沙群島附近區域目標，演練想定推練打擊介入區域事務的美國航母群的方式。

另北部戰區海軍3至8日在台灣以東海空域進行以航母編隊聯合協同、以及艦載機起降、反潛、防空、反艦等科目演練，3日大陸海軍新聞發言人高秀成海軍大校表示，「中國海軍組織遼寧艦航母編隊，日前在西太平洋海域進行遠海實戰化訓練。」係驗證「軍種主建」。以遼寧號做為中共首艘航母、試驗艦、研擬航母及編隊戰術戰法等。

最後，由於前項演練兵力，如本文觀察跨及兩個戰區，活動區域在台灣周邊海空域、「紅藍軍對抗」等，雖然比對以往中共在西太平洋進行「機動系列」演習、兵力規模小。但其實，整體的演練涉及組織，不僅只有共軍東部戰區。對近期共軍在上述海空域進行聯合作戰之實戰化演練與說明，應該由「中共中央軍委」層級，出來說明，才是符合「軍委管總」的政策。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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