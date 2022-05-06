疫情升溫 屏大與屏科大宣布實施2周遠距教學 19:372022/05/06 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為防範疫情延燒，屏大啟動遠距教學2周。(林和生攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨全台疫情持續升溫，屏東大學6日召開緊急防疫會議，決定8日起實施名為全校授課防疫演練的遠距教學，一直到22日止，待避過疫情高峰再滾動檢討，另屏東科技大學也在官網宣布同樣政策。 上午在屏大校長古源光擔任主席，包括學生代表及師長列席，最後作出遠距教學決議，屏大主秘陳永森表示，遠距教學演練期間，學校將停辦活動，希望學生能返家參與遠距課程，若留宿生也盡可能減少外出及接觸，22日演練結束前會完成校園及宿舍環境消毒。 中正大學宣布9日起全校實施遠距教學2周 竹市＋348 國三考生16日起改採線上教學 #遠距教學 #屏大 #22日 #演練 #疫情升溫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情升溫 中市加強版檢疫所僅51床 20日將增88床 16:082022/05/05 生活 疫情升溫 南市指標餐廳母親節業績下滑5成 12:062022/05/04 生活 疫情升溫 學校游泳課仍持續 家長憂心群聚 13:362022/05/03 生活 澎湖18校41班停課 縣長指示彈性啟動遠距教學 19:392022/05/05 生活 新聞透視》居隔空間缺與遠距教學遭限 大學防疫陷死胡同 18:592022/05/03 生活 中原、元智大學遠距教學2周 健行科大1周視情況延長 18:012022/05/06 生活 台大5／9起遠距教學演練兩周 強烈呼籲線上期末考 21:482022/05/05 生活 會考前1周 北市國中演練遠距教學 04:102022/05/06 生活新聞 疫情升溫投入防疫 100萬劑莫德納抵台 14:412022/05/03 生活 基隆實施實體遠距融合上課 5成學子受惠 09:542022/05/04 生活 《百貨股》搶攻居家防疫商機 統一超出招 08:212022/05/04 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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