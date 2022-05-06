隨全台疫情持續升溫，屏東大學6日召開緊急防疫會議，決定8日起實施名為全校授課防疫演練的遠距教學，一直到22日止，待避過疫情高峰再滾動檢討，另屏東科技大學也在官網宣布同樣政策。

上午在屏大校長古源光擔任主席，包括學生代表及師長列席，最後作出遠距教學決議，屏大主秘陳永森表示，遠距教學演練期間，學校將停辦活動，希望學生能返家參與遠距課程，若留宿生也盡可能減少外出及接觸，22日演練結束前會完成校園及宿舍環境消毒。