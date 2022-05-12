看好5G時代4K雲端遊戲市場，中華電信攜手國際晶片大廠高通及台灣手機品牌華碩、雲端遊戲開發商Gamestream於中華電信學院5G垂直領域應用展示場域打造由5G mmWave（毫米波）驅動的4K遊戲展示，率先業界以5G毫米波在手機上成功測試運作5G Hami雲端遊戲4K畫質大作。

中華電信表示，在可預見的未來，將能讓手遊玩家享受超高速率、低延遲的4K雲端遊戲，藉由感受細緻華麗的遊戲場景，營造媲美桌機等級的暢快遊戲體驗。

中華電信提出，該公司在5G國際主流頻段3.5GHz，擁有連續90MHz頻寬及最佳頻位，針對可實現更高速率、低延遲特性28GHz毫米波頻段，也取得600MHz最大頻寬。中華電信28GHz5G毫米波頻段，擁有理論值可達下載速率3Gbps、雙向延遲5~6ms的高效特性，對AR/VR視訊直播、高畫質視訊及4K雲端遊戲等需要大量資料高速率、低延遲的5G新應用，提供更好的發展環境。

此次中華電信以高通、華碩合作所打造之全台唯一支援5G毫米波的智慧型手機Snapdragon Insiders為平台，載入與Gamestream攜手推出的兩款4K畫質Hami雲端遊戲《Deliver Us the Moon》、《Redout》，多方協作下順利完成5G毫米波頻段網路順暢傳送測試，為台灣5G娛樂應用服務品質樹立標竿。

中華電信執行副總經理林榮賜表示，中華電信擁有堅強資通訊實力，同時更秉持廣結盟方針，積極投入5G創新應用。此次與高通、華碩、Gamestream合作，在台灣率先示範5G毫米波可為遊戲產業帶來的全新境界，透過行動裝置就能體驗桌機等級感受，成功拓展雲端遊戲的可能性，期盼完整發揮5G高速率、低延遲特性，提供消費者嶄新的5G4K雲端遊戲服務，打造視聽娛樂極致享受。

高通副總裁暨台灣、東南亞與紐澳區總裁劉思泰指出，5G毫米波充份利用24GHz以上頻段，搭載Snapdragon行動平台的5G毫米波裝置傳輸效能較5G6GHz以下頻段快16倍，在多用戶高密度場域也能實現流暢的行動傳輸。高通身為全球無線通訊技術領導者，很高興能在台灣示範5G毫米波為遊戲產業生態系帶來的變革，未來將持續開發先進技術，打造尖端創新應用，帶動台灣與全球更多區域的發展。

華碩手機事業處總經理張凱舜指出，華碩身為台灣IT品牌大廠，華碩十分樂意與高通及中華電信合作，以軟硬整合搭配5G毫米波的示範場景，打造下世代通訊的多元無限可能性，並藉此帶動台灣IT產業的進化再提升，找出新一波遊戲市場商機。

Gamestream銷售及業務開發副總裁Lionel Adam表示，4K雲端遊戲行動體驗是遊戲產業的明日之星，藉由與高通、中華電信、華碩的攜手合作，Gamestream參與『4K雲端串流毫米波行動遊戲示範展示』，將可深入了解台灣市場的需求，在此基礎之上，GameStream未來開發4K雲端戲的方向與目標更加明確，為迎接遊戲新時代做好準備。

中華電信Hami雲端遊戲服務提供核心冒險、競速賽車、熱血格鬥，以及迪士尼、樂高系列等超過百款高階主機級遊戲。