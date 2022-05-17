LG推出主打仿生自然風的全新Aero Tower風革機，會員專屬官網預購現享2000元折扣，加送尊榮到府養護及2個濾網。（LG提供）

LG官方線上商城一周年慶祭四重優惠，22日前推出全館85折起優惠，天天凌晨0點發放限量8折優惠序號，消費滿萬抽A9T-MAX吸塵器，520當日更有多款家電享快閃獨家限定價，包括27吋UltraFine 5K Mac專屬顯示螢幕顯示器，享優惠價3萬6900元等，另單筆滿30萬元，再送LG gram 極致輕薄筆電14吋，同步推出主打仿生自然風的全新Aero Tower風革機，會員專屬官網預購現享2000元折扣，加送尊榮到府養護及2個濾網。