南韓是OLED（有機發光二極體）顯示器的領導者，LG與三星擁有大量生產的技術實力，然而有專家卻認為，三星與LG的地位已經鬆動，大陸廠商獲得政府的支持與大量投資，已經逐漸追上南韓的腳步，甚至有人認為超越南韓只是時間問題。

Korea IT News報導，全球顯示技術盛會2022年SID顯示周活動上，大陸企業展示大尺寸OLED、Micro LED等新一代顯示技術，京東方秀出一台95吋的8K OLED顯示器，這是京東方首次在國際博覽會展示該產品，此外，華星光電（CSOT）也展示60吋的OLED面板，向外界證明有生產大尺寸OLED面板的實力。

報導指出，儘管南韓三星跟LG的技術仍優於大陸廠商，但大陸正展現積極追趕的腳步，尤其政府為面板產業提供全面性支持，包括免費的土地、生產設備補貼及企業補貼等，計畫在未來兩年內大規模生產OLED顯示器。

在此狀況下，有專家認為，大陸追上南韓只是時間問題。慶熙大學教授Jang-hyuk Kwon就呼籲政府給予面板業更多資源，「大陸政府投入許多支持，讓企業能獲得補貼，而我們的政府應該要給予全力協助，擴大技術差距。」