專營日本食材進口的苗林行旗下《和牛研究室 Wagyu Lab》，搶攻疫情期間居家自煮需求持續上升，宣布進軍冷凍即食和牛料理包市場，讓消費者在家也能打造質感餐桌，輕鬆端出不簡單的料理。六款即食和牛料理為：法式澄清湯、馬告風味牛白湯、匈牙利蔬菜牛肉湯、紅酒燉近江牛、和牛瑪莎拉咖哩，以及和牛日式燴飯醬。

針對「一個人的晚餐」，有時受限份量較難準備料理，「和牛日式燴飯醬」，概念源自日本常見的洋食林蓋飯（Hayashi Rice），以和牛肉、蔬菜、奶油、紅酒烹調而成，濃郁醬汁與軟嫩入味的牛肉，簡單覆熱搭配白飯就能享用。晚餐不想吃太多？「匈牙利蔬菜牛肉湯」以法式澄清湯為底，加入和牛肉、番茄、洋蔥、馬鈴薯等蔬菜熬煮，再添加胡椒、匈牙利紅椒粉，口味微辣適合搭配麵包一同品嚐，推薦給想輕鬆吃、少一些負擔的朋友。

兩人世界除了柴米油鹽，偶爾也需要甜蜜調劑，不如在家享用一頓浪漫晚餐讓二人重拾心動的感覺。「法式牛肉澄清湯」是一道作法繁複的法式經典湯品，以近江和牛及牛骨進行長時間熬煮，再去除雜質淨化，製成澄澈剔透的琥珀褐色湯品，看似樸實無華，實則飽含牛肉與牛骨鮮味，湯頭醇厚富含膠質，可以做為暖胃的湯品。主餐「紅酒燉近江牛」，以適合燉煮的和牛腿肉搭配蔬菜烹煮，紅酒酸味較明顯，是成熟大人的風味，最後挑一款喜歡的葡萄酒佐餐，一起度過浪漫法式晚餐。

小家庭溫馨聚餐，《和牛研究室 Wagyu Lab》建議適合大人小孩都愛的咖哩，「和牛瑪莎拉咖哩」主廚挑選口感軟嫩的和牛肩頸肉，加入濃郁肉桂、小茴香增添辛香氣息，再添加椰奶讓咖哩更滑順，偏甜的口感搭配白飯就是美味的一餐，是名符其實的白飯殺手。「馬告風味牛白湯」湯頭以和牛邊角肉熬煮，有別於常見的濃郁牛骨白湯，主廚特別加入新鮮的馬告、柑橘及柳橙，為湯頭添加清爽辛香的風味，非常適合做為火鍋湯底享用。