立法院今進行監察院副院長被提名人李鴻鈞的人事同意權審查。面對綠營質疑家族在新北市泰山炒作土地，李鴻鈞表示，他阿公過世時，家人連幾十萬的遺產稅都繳不出，他媽媽因而辭掉護士，改開設藥房、幼稚園才還清債務；他說，如果「泰山有一半土地都是我們家的」流言為真，現在他就是台灣首富了。

立法院今舉行院會審查李鴻鈞的監院副院長被提名人資格，並由朝野派代表進行一對一詢答。民進黨立委劉世芳質詢時指出，依據民國109年監院財產申報資料顯示，李鴻鈞申報土地26筆、建物35筆，債務則是有1.4億的負債，相信這些都是如實申報，若有隱瞞就是大水沖倒龍王廟。只是，李鴻鈞被提名後確實引起不少討論，黨內有人就質疑家族涉及土地爭議，並與財團關係密切。

對此，李鴻鈞表示，當立委時就有很多流言，最常聽到的就是「泰山土地有一半以上都是我們家的」，但如果真的是這樣，「我現在是台灣的首富啦。」

李鴻鈞說，自己要表達的是，家族世居泰山幾百年，到阿公為止都是務農；而阿公過世後要繳交幾十萬的遺產稅，家人一度繳不出來，雖然當時有人建議把田產割掉變賣繳稅就好，但他媽媽選擇辭掉護士工作，開了藥房與幼稚園，才一步一步償還債務。

李鴻鈞接著說，在泰山有幾分地都是阿公祖傳下來，現在剩2塊地，1塊1千坪在做超商，1塊是農業用地，目前在做加油站。後來有人說他們家買了1塊將近2千坪的地，實際上這塊地是在泰山接近新莊的地方，本來該地點是在做餐廳，但急著轉賣找到他們家，他媽媽就把它買下來，這是事實，但絕對沒有買地炒作。

李鴻鈞表示，買這塊地是20年前的事，到了5年多前，這塊地的旁邊有1千多坪土地也要用很便宜的價格賣給他們，但最後沒有買，「如果真的要炒土地，把那塊底也買下來現在可以翻好幾倍，但我們沒有買，表示我們沒有炒作土地。」

李鴻鈞強調，擔任5屆立委都有公正進行財產申報，絕不隱瞞，謝謝立法院給他這個機會說明。