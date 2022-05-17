前行政院中部聯合服務中心執行長、民進黨提名南投縣長參選人蔡培慧，今(17日)宣布她確診陽性，將進行居家隔離，後續的會議改採視訊方式進行，拜訪和行程將由團隊代理或延期，她表示，如果造成不便，真歹勢。

蔡培慧表示，她因為喉嚨疼痛、流鼻水等感冒症狀，快篩結果陽性，再到台中榮總埔里分院進行PCR採檢，結果陽性確診。

蔡培慧說，接著她要進行居家隔離，原本排定的會議將改為視訊連線，代理她跑行程的團隊成員都有做快篩，也請大家注意防疫。