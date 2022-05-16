疫情即將近入高峰期，南投縣政府考量多數畢業生尚未施打疫苗，加上人員距離難以管控，因此宣布各級學校畢業典禮，改以視訊方式進行為原則，人數少的學校可以自行決定是否辦理實體畢業典禮，但盡量不要讓外賓參與。

教育處副處長王淑玲表示，因為疫情擴散，很多縣市都宣布以視訊方式舉行畢業典禮；南投縣原訂6月19日舉辦各級學校縣長獎聯合頒獎典禮，為防疫及安全考量也依去年模式取消，縣長獎品、獎狀由各校自行頒發；今年縣長獎獎品，是由李轂摩大師題字「學行俱優」的悠遊卡，及學生所喜愛的個性化背包。

縣長林明溱在已錄製的畢業祝福視訊影片中表示，縣府積極投資教育經費，今年午餐費每人每餐增加7元，讓學生吃得更健康、更營養；爭取37所國中、小學運動場更新，提供學生更安全的運動學習環境；5月起，學校班班有冷氣，讓師生有舒適的學習環境；下學年度起「生生用平板」，鼓勵老師將資訊融入教學，鼓勵學生善用科技自主學習，延伸學習範圍。