本土Omicorn疫情大爆發，國內默沙東「莫納皮拉韋」與輝瑞「Paxlovid」用藥一藥難得。國民黨上午批評，現在防疫已是「無政府狀態」，呼籲應即刻提高自產的清冠一號產量、暫停外銷，並即刻下放社區藥局，確診即給藥。

國民黨文傳會副秘書長王育敏表示，國內有很好的自產清冠一號，政府應督促多生產一點，讓有需要的可以取得，不要讓民眾還要去黑市花大錢購買。

藥師沈采穎指出，國家衛生研究院也說清冠一號可減輕新冠肺炎對肺部破壞與纖維化，服用後9天內可三採陰，但政府給清冠一號緊急使用授權（EUA）後，有沒有盤點手上的清冠一號到底有多少？並即刻下放社區藥局，且確診即給藥。

沈采穎說，現在清冠一號廠商除要供應國內，還要外銷，這時還要賺錢？政府為何不下令禁止外銷？台灣不能靠國外，為何不能靠自己？政府要苦民所苦，了解民眾藥物缺乏狀況，也應要求有中醫門診醫院開設視訊門診，讓民眾多個選擇。

王育敏表示，現在國內防疫快篩劑、藥物準備不足，也給的太慢，醫療系統幾近崩潰邊緣，中央流行疫情指揮中心不是只發號施令，而看到前線缺乏什麼就要去解決問題，像是現在到底有幾家要局能拿到新冠用藥？何時可讓民眾就近領藥？

國民黨副秘書長李彥秀批評，現在含快篩試劑、新冠用藥取得，都陷無政府狀態，指揮中心應給予更清楚指引，而非把自己關在指揮中心內當皇帝，放由地方政府在第一線忙亂，為處理PCR患者，放棄更多CPR患者。

沈采穎說，2021年世界先進國家就已在用免費快篩試劑防堵疫情，但台灣現在才開始做，還每劑要價100元，還宣稱若每個人一周免費發1劑，每劑60元推算9周就要124億元納稅錢，應該取之於民用之於民，苦民所苦。