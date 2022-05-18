上市公司光寶集團位於中和起家厝，已有40年頭，日前通過審議，打造先進數位大樓。新北市都更處表示，近年國內產業空間需求提高，除工業區立體化方案，也可採都更方式重建，容積獎勵額度最高可達基準容積50％、容積移轉最高40％，並有相關稅捐優惠；另透過都更審議，除能提供符合新興產業發展需要的廠房也可創造安全、健康且舒適的工作環境。

都更處表示，光寶科技是台灣第一家上市的電子公司，最早以LED為主要產品，後開始製造電腦電源供應器以及其他電子零組件，近年聚焦於智慧城市基礎設施的建置。

都更處表示，光寶集團中和區建一路上的5層樓老舊廠房，1982年落成，隨著公司逐步發展，奠定全球版圖基礎，該公司經過40年，希望透過都更方式重建，打造先進的數位大樓，提升產業競爭力。

都更處表示，該廠位於建一路、建六路及錦和路所圍街廓內，現況為5層樓的老舊廠房，將新建1棟11樓新廠房，配合申請「鑽石級」綠建築及「黃金級」智慧建築標章，沿街面留設人行步道並提高綠化，以提供大眾便利舒適的人行環境。

未來新的大樓也將規畫為研發中心，也會提供新北約2000個就業機會，預估創造1800億的產值，促進新北市周邊工業區產業轉型升級。

都更處說，該都更案已在今年5月9日核定實施，目前已經展開施作連續壁工程。