新北住都中心首件公辦都更案永和大陳社區單元3，已經完成住戶選配與公開抽籤，今報核事業及權利變換計畫，預計9月開始搬遷與拆除。新北住都中心表示，8月15日將先拆除新生公有市場，全案預計2027年完工，打造智慧節能新社區。

大陳社區公辦都更案有「近年產權最複雜」公辦都更案，不過目前7個都更單元都已啟動，其中大陳單元3公辦都更案由新北住都中心擔任實施者，去年3月進場整合、9月公告招商、今年1月選出最優投資人皇翔建設。

住都中心表示，在中心與與住戶溝通協調，用一個月時間就順利完成近250戶地主的選配及抽籤作業，以超快速時程推動這處「近年產權最複雜」公辦都更案。

單元3將興建地上9樓、地下6樓的新生公有市場，還包括三棟地上35樓、地下6樓的住宅大樓，也將申請「銀級智慧建築」、「黃金級綠建築」、「耐震標章」等認證，打造智慧節能新社區；另在單元3、4之間的空地，並配合政策留設大面積開放空間。

新北住都中心執行長汪禮國表示，本案屬於公辦都更案，感謝市府財政局在選配過程的協助，以及城鄉局及都更處先行召開會議提供意見，提早收斂議題，可望使後續審議程序更為順利，中心會與皇翔建設共同努力，為大陳地區住戶打造安居樂業的宜居環境。

大陳社區都更案目前單元2已經完工，單元3預計9月開拆，單元1、4預計第三季開始招商，目前兩案整合已分別達75％與85％，而由新北市都更處負責的單元5、6、7已找到實施者，目前正在整合中。