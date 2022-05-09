醫療團隊今天首發至頭城國小替孩童施打疫苗。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

中央今（9日）宣布宜蘭縣新增992名確診個案，其中5分之1是學生，累計為7472例；宜蘭縣衛生局表示，今天起由醫療團隊至國小開始施打莫德納疫苗，這波共規劃36場次校園接種服務，預計2周內完成。

宜蘭縣政府表示，為提升兒童保護力，縣內各醫療團隊將共同合作，規劃校園的接種服務；縣內國小6歲至11歲的學生將一併提供施打服務；為讓家長更方便，學童也可至縣內61家合約醫療院所或快打站施打。

而目前有部分學校為停課狀態，之後縣府也會配合學校的上課狀態及需求，持續安排校園接種場次；縣長林姿妙表示，今天首發至頭城國小替孩童施打疫苗，表示這波已規劃36場次校園接種服務，預計2周內完成。

林姿妙呼籲家長，學童接種疫苗後觀察子女的健康狀況；若出現不適症狀，請通報相關單位並就醫；打完疫苗後也請學生充分休息，2個星期內避免做劇烈運動；若有不適可以請假在家休息，疫苗假至多可請3天，不列入缺席紀錄。

今天新增992例，24例有確認感染源，其他疫調中；校園疫情方面，新增確診學生數共155人、教職員工29人，5分之1是學生，可見傳染力非常強，其中80例為居家隔離時陰轉陽的個案。

而校園全校停課部分，新增蘇澳國小附設幼兒園1校；部分班級停課部分，新增中山國小附設幼兒園、五結鄉立幼兒園、古亭國小附設幼兒園、私立快樂格林幼兒園、私立芝蔴村國際幼兒園、五結國小、南安國小、清溝國小、壯圍國中等9校。