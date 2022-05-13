台中市筏子溪擁有多樣的魚類及鳥類等豐富生態資源，市議員吳瓊華一直爭取希望延伸至高鐵烏日站，13日她在議會業務質詢時詢問工程進度，水利局長范世億表示，正在進行規畫設計，預計7、8月發包，9月動工。

吳瓊華表示，市府2018年斥資5500萬元在南屯打造1.8公里長水岸迎賓廊道，許多安全設施也陸續改善補強，但是緊鄰南屯的烏日高鐵站，距離僅1公里多，她一再建議應將迎賓廊道延伸到高鐵烏日站。

她說，迎賓廊道延伸至高鐵烏日站，不需像主景點般華麗，但將可提供烏日鄉親散步漫遊，休閒運動的完善空間。

范世億表示，「筏子溪迎賓水岸廊道下游串連工程」將既有迎賓廊道終點，銜接至下游烏日建國路橋間動線，預計新闢300公尺廊道，並增設1.5公里自行車道、與2處跨溪自行車牽引設施，總預算約2000萬元。已委外進行規畫設計，預計5月完成基本設計，7月完成細部設計，待各項介面協調完成後發包工程案，預計今年9月開工。

另外，烏日區學田路722巷，為學田里易淹水地區，加上巷弄狹窄、影響住戶出入，在吳瓊華長年的關注爭取下，也將進行開闢打通工程。

建設局指出，工程全長約350公尺、寬6公尺，總工程經費近1.4億萬元，含工程費約2700萬元、用地取得及地上物補償費約1.15億元，考量整體經費龐大，研議後分為兩階段，先行籌編經費開闢。

其中，第一階段為學田路658巷以南，開闢長150公尺、寬6公尺道路，另預計與水利局相互配合施作雨水下水道，工程經費約6150萬元；預計明年進行用地徵收與工程設計，後年初動工、同年底即可完工。

另外，第二階段為學田路658巷以北，開闢道路長200公尺、寬6公尺，總工程經費7850萬元，將待經費到位後續辦相關事宜。