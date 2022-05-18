中國國家主席習近平18日與荷蘭國王威廉-亞歷山大（Willem-Alexander）互致賀電，慶祝兩國建立大使級外交關係50周年。習近平盼推動中荷關係持續健康穩定發展。

習近平指出，中荷建交以來，在雙方共同努力下，兩國關係不斷發展，各領域合作成果豐碩。2014年我同威廉-亞歷山大國王一道，將中荷關係提升為開放務實的全面合作夥伴關係，荷蘭在中歐合作中的「門戶」作用更加凸顯。

習近平稱，新冠肺炎疫情發生後，中荷相互支持，彰顯了兩國人民的深厚友誼。我高度重視中荷關係發展，願同威廉-亞歷山大國王一道努力，推動中荷關係持續健康穩定發展，造福兩國和兩國人民。

威廉-亞歷山大表示，50年來，兩國關係蓬勃發展，經貿、人文等領域交流活躍。相信在雙方共同努力下，荷中卓越而富有成果的關係將進一步鞏固和發展。

同日，中國國務院總理李克強與荷蘭總理呂特（Mark Rutte）互致賀電。李克強表示，中方願同荷方以慶祝兩國建交50周年為契機，進一步加強各領域交流，擴大互利合作，推動中荷關係不斷邁上新台階。呂特表示，荷中建交以來，兩國關係實現長足發展。希望雙方深化合作，共同促進經濟復蘇，應對氣候變化。