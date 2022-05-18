恩智浦半導體（NXP Semiconductors N.V.; NASDAQ：NXPI）宣佈推出新型i.MX RT1180跨界MCU，作為系列首款整合Gbps時間敏感型網路（Time Sensitive Networking；TSN）交換器的微控制器，能夠同時實現時間敏感型和工業即時通訊，並支援多種通訊協定，消弭現有工業系統和工業4.0系統間的溝通缺口。

這款跨界MCU亦包含EdgeLock安全區域（secure enclave），其為預先配置自我管理式（self-managed）自主內建（autonomous on-die）的安全子系統，針對工業物聯網應用實現可靠的系統級安全智慧降低複雜性。

工業環境逐漸向工業4.0發展，網路通訊協定組合變得越趨複雜，讓時間敏感型通訊與即時通訊間難以實現無縫的工業連接。恩智浦i.MX RT1180提供能實現無縫連接所需的多協定連接能力，可在工廠所有邊緣裝置間推動實現統一且安全的工業物聯網通訊環境。

整合的EdgeLock安全區域可以為複雜網路系統提供安全啟動、驗證除錯（authenticated debug）、裝置生命週期安全管理、進階金鑰管理和篡改監控功能，進而滿足對信任根（root of trust）的需求。