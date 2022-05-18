英特爾（Intel）投注資源在先進製程研發與重拾晶圓代工業務是相輔相成的策略，雖然其IDM 2.0戰略本質仍聚焦在製造技術推進，但晶圓代工業務可運用與客戶合作開發，縮短技術研發時程並分攤高昂的投資成本。而為吸引客戶採用英特爾晶圓代工服務（Intel Foundry Service，IFS），完善晶圓代工生態系將是英特爾的關鍵策略之一。

由於IFS業務面臨技術、資金與生態系的三大弱勢，英特爾除加速先進製程開發，更選定在美國、德國等地進行新產能投資，同時，亦積極爭取政府補助來滿足龐大的資金需求，並透過購併、成立開放生態系聯盟（Open Ecosystem Alliance）等方式，加速完善IFS生態系，藉以吸引更多客戶。

具體來看，英特爾除購併高塔半導體（Tower Semiconductor），亦將釋出自身開發的IP供客戶使用，同時也積極擴增生態系成員，包含全球主要IP、EDA業者，並透過英特爾旗下的創投基金Intel Capital，將具潛力或優秀的新創企業納入IFS生態系，DIGITIMES Research分析師陳澤嘉認為IFS布局已逐漸步上正軌。

不過，購併高塔半導體的綜效仍待觀察，且龐大投資恐使英特爾未來數年面臨負自由現金流量的困境，加上其代工產能大量開出時點至少在2024至2025年，意味IFS營收顯著增加時點恐落在2025年後，因此，完善IFS生態系是否有助快速累積客戶數並提前擴大營收，將是IFS策略能否延續的關鍵。