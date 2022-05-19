國內疫情攀向高峰，有醫師根據模式推估，6月疫情就會下降，不過衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組召集人李秉穎認為，台灣人自動減少外出是個變數，將導致出現「丘陵式疫情」，雖然是好現象，但也變相使得高峰持續時間延長，預估恢復正常生活要9月後才有機會。

李秉穎今接受廣播節目專訪時直言，未來疫情走向他不敢推估，認為有太多變數影響疫情，「因為事情發生的時候人會有調適」，像是台灣民眾自主防疫意識非常高，近期外面的人流明顯大減，這些因素都會使確診數變動，也就是讓曲線變平，不像模式推估般達到可怕的規模，「這點對台灣很好。」

李秉穎表示，不過這樣的「丘陵式」疫情會讓疫情時間延長，要避免高山式的高峰，就是慢慢爬升、再慢慢下降，同時他觀察到，包括日本、韓國等亞洲國家，高峰持續時間會比歐美長一些，歐美國家平均約3個月，但有些亞洲國家的流行曲線要到4個月，警戒期也拉長。

李秉穎表示，有些看法認為6月疫情就會下降，但他個人意見是「6月的確可能會出現轉折點」，可是要到完全穩定、放鬆防疫的水準回到正常生活，以國際經驗來看，恐怕要長達3至4個月左右，也就是9月後才有機會，「6月要恢復正常這是不可能發生的事情。」並強調現在目標是降低死亡跟重症風險，這才是最重要的。