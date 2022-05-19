中捷公司去年首度舉辦捐血活動，獲得民眾響應。。（中捷公司提供／謝瓊雲台中傳真）

新冠肺炎本土疫情嚴峻，大大影響民眾捐血意願，導致血庫存量又告急偏低，台中捷運公司24日將台中捐血中心合作，在捷運北屯總站，舉辦「熱血聯捷，珍愛生命」捐血活動，號召市民、員工踴躍挽袖捐出熱血救人，捐血者將可獲贈牛排兌換券、捷運一日票，且贈品數量有限、送完為止。

中捷公司表示，去年首度舉辦捐血活動，共獲得102人次響應，募集了146袋血液。今年疫情更為嚴峻，血庫存量持續告急，中捷公司為回饋社會貢獻己力，再度舉辦捐血活動，號召社會大眾、公司員工捐血救人。

「熱血聯捷，珍愛生命」捐血活動，自24日上午9時30分至下午4時，在捷運北屯總站2號出入口旁，捐血250cc可獲贈牛排兌換券1張，捐血500CC則獲贈牛排兌換券1張並在加碼捷運一日票2張。牛排兌換券限量150張、捷運一日票限量140張，送完為止。

中捷公司提醒，捐血民眾請攜帶身份證，前一天睡眠充足，捐血前請勿空腹或飲酒；此外，為配合防疫，捐血時請務必全程戴口罩，排隊等候時請維持社交距離。中捷公司也將落實消毒工作，現場並備有酒精噴瓶，供民眾使用。