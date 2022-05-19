張善政獲徵召引譁然 鄭文燦強調：防疫第一

國民黨昨突然徵召前行政院長張善政參選，黨內人士紛紛直呼驚訝錯愕，桃園市議會今舉行市政總質詢，市議員徐玉樹向市長鄭文燦表示「我看你臉上有喜悅」；對此鄭文燦回應，各政黨有自己的提名時程表，民進黨6月才提名，尊重黨中央及選對會的討論跟決定。

張善政獲徵召讓先前已宣布參選的羅智強、呂玉玲宣告出局，原已有鬆口跡象的魯明哲、萬美玲也再無希望，眾人措手不及，議長邱奕勝更是退出所有國民黨群組表達不滿，仍在神隱當中。

徐玉樹今進行總質詢對鄭文燦說，國民黨徵召張善政「我看你臉上有喜悅」、「眼神透露沒要專心防疫了」。鄭文燦表示，張善政做過行政院長，更曾是副總統候選人，但他跟張善政的互動並不多，他認為民主機制是要通過選民的考驗，每個政黨都需要推派足以代表政黨的候選人。

談及民進黨是否有人選或者會空降？對此鄭文燦說，目前聽到都是防疫工作的需求，他現在的工作是要把這段高峰期度過，疫情洪峰快來了，有很多防疫對策要更改，要因應大量增加的確診病患，所以目前對他來講是防疫第一。