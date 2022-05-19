證交所最新公告，因6月3日（周五）為端午節，集中交易市場休市一日，應屆交割事務順延至次一營業日辦理。因此，端午節連同周六及周日，將是三天連假。

周五起南方雲系＋梅雨鋒面接力 全台連4天迎雷雨
證交所5／18審議天二科技股票上市案
全台大雨2天 周五梅雨滯留鋒接力 致災降雨炸到下周
#端午節 #周五 #股市休市 #證交所 #最新公告