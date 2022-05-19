6月3日周五為端午節 股市休市 13:032022/05/19 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所最新公告，因6月3日（周五）為端午節，集中交易市場休市一日，應屆交割事務順延至次一營業日辦理。因此，端午節連同周六及周日，將是三天連假。 周五起南方雲系＋梅雨鋒面接力 全台連4天迎雷雨 證交所5／18審議天二科技股票上市案 全台大雨2天 周五梅雨滯留鋒接力 致災降雨炸到下周 #端午節 #周五 #股市休市 #證交所 #最新公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南＋2301 黃偉哲宣布今年端午龍舟賽停辦 16:192022/05/12 生活 富邦入息REITs＋ 5／20上市 04:102022/05/19 證券．權證 《證交所》天二科技明上市審議 09:082022/05/17 財經 《證交所》東華、倫飛、誠研 19日脫離全額交割股 17:392022/05/17 財經 證交所審議通過天二科技股票上市案 19:442022/05/18 財經 MSCI指數Q2台股權重調整二降一升 證交所：台股基本面佳 15:522022/05/13 財經 端午僅6人出勤 火車恐開不出10班 04:102022/05/19 生活新聞 台彩端午節加碼6.6億元 總獎金歷年次高 11:362022/05/10 財經 客思達-KY調高收購價至40.56元 下市案通過 18:552022/05/17 財經 證交所邀11公司 線上引資 04:102022/05/16 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。