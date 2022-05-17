台灣證券交易所形式審閱上市公司第一季財報，自5月19日起，台開(2841)及互億(6172)併案停止買賣，東華(1418)、倫飛(2364)及誠研(3494)擺脫全額交割股，恢復交易方法，千興(2025)及中視(9928)取消分盤集合競價交易方式，但仍列為全額交割股。

證交所指出，台開因有證交所營業細則第50條第1項第1款及第10款規定情事，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣在案，又未依法令期限公告申報111年第一季財務報告，證交所已公告自111年5月19日起，將其上市有價證券併案停止買賣。

互億先前因有同細則第50條第1項第1款規定情事，其上市有價證券停止在證券集中交易市場買賣，也未依法令期限公告申報111年第一季財務報告，將併案停止買賣。

東華先前前因有同細則第49條第1項第1、3款規定情事，被列為全額交割股，其上市有價證券經列為變更交易方法在案，而東華最近二期公告申報財務報告每股淨值超過5元，會計師出具已無繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，證交所公告5月19日起，將恢復交易方法。

倫飛及誠研前因有同細則第49條第1項第1款情事，被列為全額交割股，但最近二期公告申報財務報告每股淨值超過5元，也將恢復交易方法。

千興不銹鋼及中視最近期公告申報財務報告顯示，每股淨值回升到3元以上，但因尚未符合同細則第49條第2項規定，證交所已公告自5月19日起取消其上市有價證券分盤集合競價交易方式，但仍列為全額交割股。