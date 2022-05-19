台南市南化區獲內政部前瞻計畫核定補助1200萬元，將一次性改善多條主要道路路面品質，總長度約2580公尺。台南市長黃偉哲19日前往視察，督促南市府工程執行團隊積極認真辦理，提供居民舒適安全的通行環境。

南化區公所表示，原本公所計畫改善區內兩條主要道路路況，在得知可申請前瞻「提升路品質計畫」後，積極與地方討論，重新擬定計畫書，改善南化區路網，規畫也獲得市府肯定，送中央申請前瞻經費獲准，對公所服務地方的用心是一大肯定。

黃偉哲表示，過去南化的區里道路人孔蓋的高度和路面不同，用路人很有可能因此跌倒，相信透過路面刨鋪平整工程後，將大大提升當地居民平日騎車的安全性；此外，黃偉哲也預告，南化區老人文康中心的震補強的工程即將完工，長輩們將有一處安心活動的休憩空間。

此次南化區獲營建署前瞻計畫「提升路品質計畫」核定補助1200萬元，將改善南化區多條主要道路，總長度約2580公尺，補助經費待議會同意墊付後，即可開始執行，一次性改善南化區多條主要道路路面，標線更新、增設行穿線，提高行人的安全，預計今年底可改善完工。

工務局表示，南市府努力爭取補助經費，在近一年前瞻計畫中，山區4鄉鎮爭取到9838萬元補助，除了南化道路改善，還包括玉井區虎頭山運動公園及周邊環境人行空間改善工程、玉井工商前人行環境品質提升改善工程；還有左鎮區南171-1線、楠西區南188線、玉井區南185線等路平改善工程。