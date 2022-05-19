美股周三（18日）暴殺逾千點，投資人嚇到心驚膽跳，但這一波崩盤災難恐沒那麼快結束。專家警告，今年夏天美股會出現更恐怖的賣壓，預估那斯達克指數可能從去年11月中旬16212高點暴跌75%，至周三收在11418點，目前已重挫近30%，而標普500指數將從今年初4818點高峰下跌 45%，至5/18日已下跌18%，並預期到10月美股才可能觸底。

周三美股四大指數又遭空頭狙殺。道瓊指數暴跌 1164點（或 3.57%），收 31490點；那斯達克指數重挫 566點（或 4.73%），收在 11418點；標普 500 指數暴跌 165點（或 4.04%），收在 3923點；費城半導體指數下殺158點（或 5.17%），收 2908點。

金融投資服務商 Guggenheim Partners 投資長 Scott Minerd周三接受MarketWatch訪問時表示，跟未來幾個月和幾年內的股災相比，美股周三上演大屠殺只是一盤小菜，投資人可能會經歷一個可怕的夏天和秋天。

Minerd預測，那斯達克指數將從2021年 11月 19 日高點慘殺75%，目前已重挫約29.5%，而標普500 指數將從今年1月 3 日頂峰崩跌45%，目前已下跌18%。他說，這看起來很像2000 年初網路泡沫破滅的景象。

Minerd的悲觀看法，來自於聯準會（Fed）已明確表態將持續升息，儘管這可能會導致股市和其他市場的動盪，但Fed似乎對美股持續熊市不太擔心。

他指出，「如果是這樣的話，股市可能會遭遇更嚴重的拋售，經濟嚴重下滑可能會讓Fed官員稍為猶豫，但在造成市場巨大損害之前，升息腳步不會放緩。」

Minerd認為，當所有經濟數據開始下調，華爾街將迎來痛苦的夏天，預期到了10月美股才可能觸底。

此前，美銀首席策略師 Michael Hartnett依過去歷史經驗推算，一旦標普 500指數轉向熊市，過去 140 年的19次熊市當中，標普平均下跌37.3%，持續時間高達289天，並預測當前美股熊市將在10月19 日結束。