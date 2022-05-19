財政部中區國稅局今日表示，財政部自2019年1月1日起推出「統一發票兌獎APP」網路兌獎服務，協助民眾匯集以載具儲存之雲端發票，直接將中獎發票獎金匯入綁定之銀行帳戶，另取得電子發票證明聯對中五、六獎及雲端發票專屬百元獎者，亦可利用兌獎APP拍攝上傳中獎發票驗證無誤後，獎金即時匯入指定帳戶，提供24小時兌領獎的便利服務。

中區國稅局表示，之前曾接獲民眾反映持有中獎電子發票證明聯，卻無法兌領獎金，疑因中獎興奮而將發票拍照張貼於臉書網頁遭盜領，經該局透過統一發票兌獎APP監控機制，查得該中獎發票獎金由A君利用兌獎APP線上領取，進一步調閱A君兌獎清冊，發現其以手機掃描拍攝中獎電子發票證明聯QR CODE，成功兌領130餘筆，領取獎金4萬餘元。

深入分析該等中獎發票為小額交易，主要交易對象為超商、加油站及超市等，且消費地遍及全國各地，甚至有同一天於北、中、南及東部進行消費，又經由兌獎APP掃描上傳的中獎電子發票證明聯圖檔發現，多數中獎發票明顯係翻拍手機及電腦螢幕畫面，顯然A君以兌獎APP上傳該等中獎發票，並非其本人消費行為而取得，涉及冒(詐)領發票中獎獎金。

中區國稅局乃將調查事證移送司法機關偵辦刑責，案經檢察官偵查終結，認A君意圖為自己不法之所有，基於詐欺之犯意，在網路搜尋電子發票中獎照片，再利用兌獎APP掃描QR CODE詐領獎金，依刑法第339條第1項之詐欺取財罪提起公訴。

中區國稅局局提醒民眾，不要將中獎電子發票證明聯拍照分享於網路上，以避免有心人士截圖盜領中獎獎金；更不可翻拍網路上中獎發票冒領獎金，以免觸犯刑責。該局並鄭重呼籲，為防杜不法冒(詐)領獎金，已建立相關防弊機制加強查核，若查獲不法冒(詐)領獎金者，將移送檢調偵辦刑責，切勿以身試法。