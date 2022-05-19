富邦防疫保單之亂持續延燒，由於台北市政府握有富邦金控13.11％股份，是最大股東，台北市議員許淑華批評，市府投資富邦轉得不少獲利，卻容許富邦對防疫保單的出爾反爾，她要求市長柯文哲公開表態，並動員北市府官派董事，要求富邦集團履行產險義務。

身爲富邦最大股東的北市府，目前由法務局長、財政局長及主計處長擔任公股代表董事，由於富邦產險是富邦金百分百持股的子公司，目前北市財政局已請董事出面，要求富邦產險在現行法令與中央防疫政策下，善盡企業社會責任，依法保障保戶權益。

許淑華指出，根據北市財政局統計，市府投資富邦金控獲配股利的狀況如下，2020年獲配現金股利26.83億，2021年獲配現金股利40.24億、股票股利1.34億股，今年預計可獲配現金股利53.99億、股票股利0.77億股。

許淑華表示，作為富邦集團的大股東，北市府都有官派董事與推薦獨立董事。市府的經費都來自於各位納稅人，官派代表當然要負起社會的公共責任。更何況現在是富邦片面要撕毀保單契約，北市府怎麼可能坐視不管，市長怎麼可以置身事外？

許淑華批評，柯文哲日前公開說「保險公司這次慘了、防疫保單飛來橫禍」，這種置身事外的風涼話，實在不知道該說是令人失望還是不意外。她認為，北市府每年都從富邦有相當獲利，卻容許富邦對防疫保單的出爾反爾，這很明顯嚴重違反大家所期待的公共責任。

最後，許淑華呼籲，柯文哲應公開表態、動員北市府官派董事、獨董共同要求富邦集團履行產險義務，讓大家看見這個社會的公平正義。

對此，北市副市長黃珊珊下午陪同柯文哲視察中正紀念堂車來速時，她強調，市府會跟保戶站在一起，申訴案到消保官這邊都會朝專案辦理，也請獨立董事前往了解相關案件狀況和資料調閱，原則上市府認為合約簽訂就要履約，這無庸置疑。