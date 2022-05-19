Google在今年度的I/O大會上，說明未來將以Better Together理念，為Android使用者提供更好軟硬體整合體驗，其中重要的技術「快速配對」（Fast Pair），核心團隊就在台灣，在過去四年來將原來用來連結耳機和手機的藍牙配對技術，拓展到耳機配多機、多種裝置互聯，並且增加管理裝置的功能。

Google軟體功能專案經理張元貞在今日的Google解密大會中指出，台灣地理位置鄰近不少品牌藍牙耳機裝置的開發團隊、擁有優秀軟體人才，再加上Google擁有的多元團隊，讓「快速配對」的功能不斷提升，Android裝置間的串聯難度降低，今年Google發表了通用且開放的產業標準Matter，未來希望跳脫相較封閉系統的技術架構、以軟體為開發基礎，更快速的連結各種裝置。

張元貞也指出，除了以手機為主體外，Google將平板、電視、ChromeOS打造成中樞控制裝置，幫助使用者達到多裝置間的傳接控制，像是同樣主要由Google台灣團隊負責的Message Streaming 功能開發，可以協助使用者透過Chromebook操作回覆Pixel手機等功能，面對智慧家庭的發展趨勢，未來可以透過快速配對功能，與更多智慧家電用品進行配對控制，將大家帶進大物聯網的時代。

張元貞表示，快速配對功能從2017年推出，到現在已經認證250款以上的藍牙耳機，透過快速配對完成的配對次數從2018年初至今年4月已經高達上億次，快速配對以軟體為基礎，只要裝置支援藍牙4.2版以上與支援BLE即可，這已是絕大多數藍牙裝置的標配，只要符合上述硬體規格裝置，就能享有這樣功能，相對不受硬體迭代的限制。