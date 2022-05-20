喜愛攝影的朋友，拿著專業相機努力拍下絕妙作品，希望能參加2022「抓住澎湖之美」攝影比賽活動，留下一生中最美好的回憶。(張茂雄攝)

什麼是一生中最浪漫的事，答案就是在漫天花火璀璨、主題無人機科技燈光秀排出綿綿情話，在數千人的見證下說出「我愛你!」。19日晚上澎湖觀音亭園區閃耀登場，煙火施放後來自桃園的張先生，在眾人見證下成就美好姻緣。另外今天還有受縣政府邀請，於2015年求婚成功並完成結婚登記的朱先生特別帶著妻子及小孩回來，和現場的觀眾一起見證花火節20週年的閃耀時刻。

來自桃園的張先生，成功藉由中獎時機，將女友哄上舞台，當著眾人的面前勇敢示愛，博得女友感動萬分回應「我願意！」，台下民眾更是紛紛鼓掌祝賀兩人有情人終成眷屬，澎湖縣政府旅遊處表示，這20年間花火節成為許多情侶浪漫旅行的首選，除了感受花火的神奇魅力，也造就許多藉由花火節舞台上求婚的「有緣人」，在此求婚成功，勇敢向另一半大聲說出心裡話，製造屬於你們的難忘回憶。

晚間500台無人機帶來可愛吸睛的熊大兔兔，在夜空中再次和民眾Say HI，吸引大小朋友目光，接著由專業團隊精心設計長達10分鐘的煙火秀，以高空煙火搭配觀音亭環場特色施放，照亮澎湖夜空，一掃新冠疫情帶來的沉重壓力。

在觀音亭入口處的「迎賓光廊」，及園區內10米高的「花火20光塔」，也成為花火節期間觀音亭的新地標，吸引許多遊客特別在此拍照留念，還有在篤行十村低碳館正式開幕的花火20紀念回顧展，也規劃拍照打卡區，遊客拍照留下回憶後，紛紛上傳臉書、IG分享，還有喜愛攝影的朋友，拿著專業相機努力拍下絕妙作品，希望能參加2022「抓住澎湖之美」攝影比賽活動，留下一生中最美好的回憶。