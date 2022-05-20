新冠肺炎疫情升溫，快篩需求也跟著提升。食藥署今日宣布，因應企業向經濟部提出引進試劑的需求，食藥署即起開放企業賺專案進口試劑，每個員工限購100劑，限購緊急使用授權（EUA）的產品，只要備齊申請書、委託書、切結書等資料，收到案件起，7個工作天就能完成審查。為確保企業不用於販售，食藥署也會不定時展開後市場查核。

食藥署醫粧組科長張家榮表示，企業引進試劑是疫情以來首次開放，過去主要引進的對象都是醫療器材商、醫院，此次是因應企業向經濟部提出需求，而推動「企業供員工自用家用新型冠狀病毒檢驗試劑之專案輸入彈性措施」，即起實施至6月底。

張家榮表示，企業可委託醫療器材商，向食藥署提出申請，檢附的文件包括申請書、委託書、切結書等，切結書上必須註明是要提供員工自用，載明員工的量和欲採購的量，每人限購至多100劑，且必須是通過EUA的產品。若資料齊全，食藥署收到案件日起，7個工作天天內就會完成審查，待企業收到回覆信件後即可引進。為確保企業不用於販售，食藥署也會不定時展開後市場查核。