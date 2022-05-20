隨著全球品牌年輕化趨勢越見明朗，台灣藝術文化產業近年來透過各式各樣的藝術展覽也持續培育出不少新生代藝術家，但年僅 22 歲的台灣當代潮流藝術家朱晨維憑藉著熟悉潮流族群的文化語彙，運用潮流與精品品牌文字符碼與圖樣融入其個人畫作之中，而深受年輕族群認同與喜愛，也在台灣當代藝術界面臨欠缺與年輕族群溝通的契機之際，成功扮演起連結角色，更在當代藝文界瞬間爆紅，讓許多時尚潮流玩家與資深藝術藏家們也摩拳擦掌期待一窺其作品，並成為「2022台北當代藝術博覽會」有史以來最年輕的台灣參展畫家，在藝界備受期待！

朱晨維此次攜手333畫廊於2022台北當代藝術博覽會內「Edge | 新生維度 E03展區」中，展出了共計11件原創畫作，創作中除了使用大量的時尚潮流語言之外，更大幅運用到他喜愛的「狗」作為畫作的創作元素，並藉由狗呈現出富含不同寓意的情境，包括社會現象、電影名言、對已逝藝術家達文西的致敬以及心中對潮流文化的真實想法等。

台灣當代潮流藝術家朱晨維，擅長運用年輕族群熟知的潮流文化語言，創作出極具個人特色與辨識度的畫作風格。

朱晨維對於自身創作的敏銳觀察度來自於大量對科幻電影與影集的熱愛。從經典科幻電影《回到未來》到近年火紅的科幻影集《怪奇物語》，以及奇幻風格的電影《怪獸與牠們的產地》；這些具有豐富視覺特效畫面的影視作品，都賦予朱晨維無限的創作想像空間，並同時給予他思維與創意上的衝擊；也令朱晨維擁有與常人不同的事件剖析觀點與獨到見解，讓他的藝術創作格外具有深度，使人更想要進一步探索尋味。

台灣當代潮流藝術家朱晨維創作中除了使用大量的時尚潮流語言之外，更運用到他喜愛的「狗」作為畫作的創作元素，藉以呈現出富含不同寓意的情境。

333 畫廊 - 朱晨維

台北當代藝術博覽會展覽資訊

展期 : 2022 年 5 月 20 至 22 日 | 11AM – 6:30 PM

展間 : Edge | 新生維度 E03

地點 : 台北世貿一館 | 台北市信義區信義路五段 5 號