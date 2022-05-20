雖然美股隔夜收跌，但中國人行下調了一項關鍵貸款利率，以支持正在放緩的經濟，港股和內地股市大力彈升。

在外資買盤推動下，周五香港恆生指數收漲596.56點或2.96%，為20717.24點。國企股(H股)漲221.99點或3.22%，為7121.18點。

中國人民銀行宣布將5年期貸款市場報價利率(LPR)下調15個基點，降幅超出預期。中國當局試圖重振房地產業，來緩衝經濟的放慢。該5年期利率會影響抵押貸款的定價。

本周暴起暴落的科技指數周五勁揚4.74%。阿里、京東皆漲逾5%，騰訊漲3.5%，舜宇光學升7%。

小米大漲5.9%，報11.74港元；該公司公佈上季財報，營收年減14.3%，調整後淨利年減53%。

由於需求可望提高，煤炭股上漲4.9%。

特別容易受到上海疫情影響的汽車股本周大起大落，周五大漲4.5%。

蔚來汽車大漲9.5%，報135.4港元；蔚來20日最新在新加坡股市掛牌，完成在美國、香港和新加坡三地上市的全球布局。