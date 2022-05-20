受防疫政策影響的上海正極力推進復工復產，儘管當地防疫封鎖措施開始鬆綁，但據傳電動車大廠特斯拉（Tesla）計劃把上海工廠的閉環管理模式持續到6月中旬。

外媒引述消息人士透露，數千名特斯拉員工在廠內指定區域睡眠，實行每周6天、每天12小時的工作安排，以此在過去數周停產後恢復生產。

消息指出，當前特斯拉希望員工搬入宿舍，持續進行閉環管理直至6月13日。特斯拉計畫最早從下周開始啟動第二個班次，若汽車零組件和其他部件供應更加順暢，即可投入全天候恢復生產。

目前公司高層正在與上海市有關部門就現有和計劃班次的員工住宿問題進行溝通，或將被安置在臨時宿舍或空置的新冠隔離點。據傳特斯拉原先希望可以對大部分員工進行門對門接送，但遭社區相關官員反對。

另一方面，大陸汽車大廠上汽集團的合資公司上汽大眾和上汽通用，也要求更多工人返回工廠，目前上汽員工封城期間進行閉環作業，公司沒有告知何時結束。