2021年，國內3.49噸以上商用車銷量創20年新高，意外點燃商用車雙雄之戰；延續去年的兢爭，兩大業者今年也使出渾身解數，要爭取今年龍頭寶座。

台灣商用車雙雄的龍頭爭霸戰，持續開打！

去年本土疫情爆發後，刺激國內物流用車需求逐月遞增，加上大型柴油車六期排放法規上路助攻，帶動去年商用車銷量年增逾兩成，來到2.84萬輛，甚至造成商用車冠軍首度「鬧雙包」。

大型柴油車六期排放法規：針對重型柴油車排放標準加強汙染管制限值，包括PM2.5相關粒狀污染物加嚴約50％，進入肺泡的氮氧化物（NOX）加嚴約80％，並新增管制氨（NH3）及粒狀污染物數量（PN）等規定，於2021年9月實施。

在國內3.49噸以上的商用車市場中，歷年向來以台灣戴姆勒亞洲商車（DTAT）代理的FUSO，以及和泰汽車代理的HINO兩大品牌，互別苗頭。

自2018年以來兩大代理商的銷量來看，和泰每年都以4、5百輛之差，緊追DTAT之後。但和泰過去以6.5噸以上中型商用車為主要銷售策略，去年首度將3.49噸小型商用車列為重點車型，加上HINO率先推出符合6期排放法規車型。

因此，去年全年HINO加計豐田（Toyota）品牌的中型巴士Coaster逾兩百輛，合計共銷售9422輛，成為年度商用車銷售冠軍，中斷FUSO在台蟬聯29年的龍頭地位。

沒想到DTAT隨後也宣布，FUSO去年銷量9407輛，依舊締造30連霸商用車龍頭的紀錄，從中不難嗅出兩大品牌的硝煙味。

產品線齊全 市場定位更明確

今年3月，DTAT大動作宣布整併FUSO與賓士商用車的台灣代理權，也就是把賓士卡車納入旗下，自此DTAT手握FUSO與賓士卡車的兩大代理權。所以，從去年銷量來看，若兩大品牌加總銷量逾萬輛，DTAT穩坐龍頭寶座，品牌合併意味著擴大市場版圖。

「我期待這一天，有滿長一段時間，終於實現了！」台灣戴姆勒亞洲商車執行長王立山表示，品牌切割是戴姆勒集團的全球策略，過去戴姆勒旗下有賓士乘用車與商用卡車，為了要專注在各自產品，總部在一九年就有乘用車與商用車切割的計畫，並從去年底開始陸續有市場進行切割，台灣則在今年正式將賓士商用車合併到DTAT。

「品牌合併之後，我敢說我們是台灣商用車裡面，產品線最齊全的。」王立山指出，過去FUSO商用車載重為3.5噸至20噸，而賓士卡車多半在35噸以上，在兩大品牌合併後，DTAT旗下就有歐系與日系商用車，可以提供貨運運輸業者更多的選擇，「由於產品線最齊全，未來在產品與引進的車型上，定位可以更明確。」

王立山強調，雙品牌合併，在銷售上有機會帶來加乘效益。舉例來說，目前有不少客戶購買雙品牌車種，且雙品牌客戶還在成長中，因此雙品牌合併後，產品與資源的整併對銷售是一大助力，不需再透過兩個團隊服務相同的客戶，基本上陸續能看到合併效應。