創立於日據時期大正11年(民國11年)5月24日的澎湖海事水產職業學校，時為高雄州澎湖郡馬公街街立「馬公水產補習學校」，歷經日據時期8位校長及台灣光復後13任校長用心經營，幾經校名變更及學制、學科調整，現已成國內海洋永續產業的推手，培育出無數的水產養殖專業人才，21日澎水舉辦百週年校慶慶祝典禮，歷屆校友及教職員回娘家，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲前往祝賀。

賴峰偉表示，澎水走過百年風華，經歷任校長辛勤耕耘，從草創時期篳路藍縷，到如今燦爛輝煌，孕育無數技職人才與社會菁英，在政界、學界、產業界都有優越表現，邁向下一個百年，期許澎水面對挑戰，百戰百勝，精益求精，邁向卓越。

澎水百週年校慶除捐血、淨灘二項先期活動暖身外，百年校慶慶祝活動有校友捐贈的紀念藝術品揭幕儀式、慶祝大會暨表揚典禮、百年校慶園遊會、百年校慶紀錄片發表、各科世紀風華展館、時光憶廊展覽、校友大團圓辦桌晚宴暨晚會，晚間於觀音亭花火節施放花火。

賴峰偉與校友、貴賓共同切下百年校慶慶祝蛋糕，祝賀澎水生日快樂，並表揚歷任校友會理事長、傑出校友與資深教師。澎水現有漁業科、水產食品科、輪機科、航運管理科、航海科、水產養殖科、餐飲管理科、電子通信科規模。澎水培育海事水產技職人才，在各行各業都有卓越表現，並期許發揚優良校風，再創澎水百年榮光。