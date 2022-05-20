白沙屯媽祖鑾轎今天清晨進入台中海線，清水警分局出動警力90人次。（民眾提供）

白沙屯媽祖鑾轎今天清晨進入台中海線，信眾跪著祈求媽祖保佑。（民眾提供）

一年一度白沙屯媽祖遶境宗教活動熱鬧展開，「粉紅超跑」20日凌晨從苗栗通霄鎮拱天宮起駕出發，清早進入台中市海線，上午10時25分抵達清水區港埠路，由清水警分局接駕，鑾轎原地上下晃動約3分鐘，旋即選定方向繼續往前行。

白沙屯媽祖鑾轎今天清晨進入台中海線，清水警分局在大甲溪橋頭接駕，上午10時25分抵達清水區港埠路，目前疫情雖嚴峻，沿途仍有不少信徒行腳，有阿公牽著孫子、夫妻手牽手以及三五好友一起追隨「粉紅超跑」，還有信眾跪著祈求媽祖保佑。

清水警分局指出，此次投入警力數約90人次，沿線交通疏導，呼籲請用路人聽從交通人員指揮，行經梧棲、清水路段時改由西濱快速道路或台1線行駛。另外，由於跟隨車輛眾多，呼籲駕駛人勿任意停車，以維護用路人交通順暢及安全。

清水警分局長游永中表示，由於疫情升溫，且禁止鑽轎，請民眾全程配戴口罩，遵守中央公布各項防疫規定，千萬做好自身防疫工作，就是全民防疫。

由於鑾轎行經路線不固定，為因應大量人潮湧入，警方將視人潮及車流狀況，彈性實施交通管制。