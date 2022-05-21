在對俄羅斯和談陷入僵局之際，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天表示，烏克蘭戰事只能透過「外交」途徑解決。

法新社報導，澤倫斯基在烏克蘭電視頻道上說：「止戰將須透過外交途徑。」他說：「戰爭會有血腥，會有打鬥，必定要透過外交才能終止。」

澤倫斯基說，「有些事只能在談判桌上實現。我們希望一切恢復原狀，但俄羅斯不希望這樣」，他並未詳細解釋。

基輔首席談判代表波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）17日表示，在戰事爆發較早期，烏、俄定期舉行和談但無具體成果，如今對俄談判已陷入「停頓」。

然而次日克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）指控，烏克蘭當局不希望繼續談判以結束戰事。

他說：「和談確實沒有進展，我們留意到，烏克蘭談判代表完全缺乏繼續和談的意願。」

根據俄羅斯新聞機構，雙方最後一次談判是在4月22日。