台北市長柯文哲今（22）日上午快篩呈現陽性，目前正等待PCR採檢結果出爐，消息一出引起各界譁然，網友湧入他的臉書留言祈福外，也有許多人反而擔心起衛福部長、指揮中心指揮官陳時中，狂酸「沒有作業可以抄怎麼辦？」

柯文哲中午在臉書發文，透露早上起來後出現咳嗽、喉嚨不適的症狀，因此主動做了快篩，結果呈陽性，已前往聯醫仁愛院區的防疫急門診採檢完畢，目前正等待PCR結果中。他透露，雖然狀況還好，市政工作也不會受到影響，但因擔心會傳染給妻子陳佩琪，還是會加倍小心。

消息瞬間引爆網友關注，該篇貼文僅1小時左右就有超過6萬人點讚，還有超過6000人留言，幫柯文哲祈福，說「阿北加油，早日康復」、「柯市長辛苦了」、「市長加油，台灣防疫真正的指揮官」、「柯市長辛苦了，經常在前線工作，防不勝防，請好好保重身體，祝福早日康復！」

而PTT網友除了擔心柯文哲的身體狀況外，許多人也狂酸「他出事閉關，塔綠班就沒題材抄了，哭哭」、「阿伯保重，這樣陳時中沒答案可以抄」、「這樣就沒人寫作業了，是要怎抄啦？」「應該多學習蔡英文或陳時中，不要到處到一線趴趴走，就不會整天快篩了」。