基隆市政府為逐步迎接防疫新生活，持續推動智慧觀光旅遊服務，即日起推出「海派基隆食旅券」，首波串聯42家在地觀光特色店家，透過「海派浪漫基隆Go Shopping線上平台」及店家行動支付，提供零接觸旅遊消費服務。

觀光及城市行銷處長曾姿雯表示，疫情對日常生活造成巨大影響及改變，但防疫休閒不停歇，民眾只要打好3劑疫苗、全程配戴口罩及保持社交距離，仍可以如常從事休閒活動；她提及，市府在積極防疫同時，也持續輔導在地觀光店家，提供民眾電子票證及行動支付等智慧旅遊服務。

曾姿雯指出，團隊將觀光資訊、旅遊優惠整合在單一網路平台，店家或民眾只需透過智慧型手機或電腦，就可完成旅遊交易及體驗。另外，即日起至12月31日，推出「海派基隆食旅券」原價100元享9折優惠（數量不限）；6月10日至6月19日城市博覽會期間享5折優惠，限量5000套。

民眾可透過北北基好玩卡及基隆載航2大銷售通路，購買取得「海派基隆食旅券」QR Code，還可以參加海派刮刮樂，有機會免費刮中價值550元的「海科館主題館＋智能館＋2022海派基隆食旅券電子遊程套票」、「和平島＋海科館智能館＋租車抵用券電子遊程套票」及「和平島＋2022海派基隆食旅券電子遊程套票」。

曾姿雯說，民眾除了享有食旅券的優惠措施外，目前基隆嶼亦已開放，4月1日至今已累積8714人登島，而現在正值基隆嶼百合花盛開的時節，預約登島人數有2萬6186人，民眾只要做好自身防疫工作，也能同時享受基隆的山海美景。

此外，市府也結合旅行業、旅宿業、觀光特色店家、高鐵、觀光巴士及夏日海洋號，推出一系列優惠的主題遊程，歡迎民眾踴躍參加。