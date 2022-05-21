基隆市政府21日在基隆港務公司開設大型疫苗施打站，吸引民眾大排長龍搶打。基隆市衛生局表示，截至中午為止，有591人接種疫苗，外縣市約占4成左右。基隆市長林右昌決定，協調醫院支援，疫苗施打站22日再加開一天。

林右昌表示，由於雙北民眾施打疫苗需要「先預約，且有限名額」，遠遠沒有基隆「不限額，且隨到隨打」方便，所以很多雙北市民覺得基隆服務比較好，就「食好鬥相報」前來施打。

對於有民眾質疑是否會排劑到基隆市民原有的權益時，林右昌指出，雙北民眾跑來基隆打疫苗，這是對基隆的肯定，我們應該正向看待。至於疫苗數量問題，一早CDC也有看到雙北民眾湧入基隆打疫苗的新聞，衛生局會向CDC再爭取撥補疫苗數量，請大家不用擔心。

依基隆市衛生局統計，截至上午為止，接種疫苗人數591人，本市占60％，外縣市約40％。在疫苗施打種類部分，選擇施打BNT有474人，達80.2％，莫德納99人，占16.75％，AZ 2人，0.33％，高端16人，2.70％。

有關疫情部分，今天中央公布基隆確診人數是1757例，其中女性977人、男性則有780人；以年齡層區分，今日確診以25-34歲最多，有328人，占比18.67％，35-44歲次之，有284人，占比16.16％，至於75歲以上的長者有73人、65-74歲有145人、6歲以下有122人。

至於專責病床方面，目前全市有235床，目前已收治188人、空床47床，空床率20％。