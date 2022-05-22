46歲王姿芬擁有一對兒女，原本應該是幸福美滿家庭，2個孩子卻接連發生意外都成為聽障，她不願向命運低頭，辭去工作帶著小孩上語言治療課，教導孩子即便戴著助聽器也要抬頭挺胸面對人群，受疫情影響大家戴著口罩，也影響到孩子讀唇語讓社交受到侷限，但她也鼓勵聽障者家庭雖然挫折會比別人多，但一定要勇於面對。

中華民國聲暉聯合會、桃園市生會協進會合辦「2022愛在桃園—第21屆全國聲暉爸媽表揚」，來自全台聽障家庭齊聚一堂，會中表揚10位聽障家長，王姿芬就是得獎者之一，大家都曾經歷不足為外人道的辛酸，但也在重重難關中展現堅毅與愛。

王姿芬一雙兒女目前已經21歲、19歲，都在就讀大學中，他說，兒子出生後呼吸道不好，在一次住院時因為中耳炎未被醫師及時診斷，在家呼喊他時完全聽不到，且電視也得越開越大聲他才有反應，帶到醫院去時已經來不及變成失聰，短短不到1年時間，女兒又在1歲多時跌倒，送醫後也發現她失聰，做了很多檢查都查不出原因，雙重打擊讓她人生跌落谷底。

她說，沒有給自己太多難過的時間，因為當時正值小孩幼童時的語言黃金學習期，雖然聽不到，仍積極帶他們去上語言治療、音樂治療還有針灸，希望給他們和正常人一樣的生活能力。她強調，當家長一定不能害怕要自己先走出來積極面對，更不要因為孩子戴著助聽器而遮遮掩掩，目前兒女需要以唇語輔佐，可以和外界正常應對。

桃園市長與會時指出，桃園市各類身心障礙者共計8萬8129人，市府藉由桃園市身心障礙福利館，提供輪椅、助聽器等輔具借用、修繕及資源交換服務，希望在各層面提供生活及經濟支持，並持續盤點不足之處打造桃園成為友善城市。