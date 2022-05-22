因應新冠肺炎本土疫情嚴峻，總統蔡英文指示在北北基桃設置篩檢站，昨(21)日與三軍總醫院合作於松山機場設立篩檢站，遭台北市長柯文哲批評根本戰術佈置錯誤，不要瞎指揮、為了設而設，造成地方的困擾。負責該項業務的衛福部「醫福會」執行長王必勝昨晚說明，松山機場設立篩檢站的理由。

王必勝在臉書上發文表示，台北市民需要的PCR量能仍高，平時準備的PCR量能應該充分發揮出來，「此時不用更待何時？」。另外，台北市的PCR篩檢站大都設在醫院場域內，醫院內比較不容易有充足的空間，也多少會妨礙醫療作業運行。王必勝話鋒一轉，「台北市一向有自己的戰略思考，未必會認同我們的看法，但盡力服務人民、滿足人民需求的想法相信是一致的，中央地方合作，防疫才能成功」。

王必勝也提到，台北市的木柵、北士科以及中央合作新設的自由廣場「車來速」篩檢站，是很適合台北市的設計，運作也很順利。今年1月時，黃珊珊副市長跟他討論春節專案台北市大量居檢者採檢的交通問題，她提出自駕「車來速」檢驗站的概念，後來也在大佳河濱公園落實執行。雖然大佳因季節防汛無法繼續，但這次她規劃在另外的地方再度發揮功能。王必勝說，為政者想法多、話多者眾，但能真正執行造福人民的才是難得。