台南今天新增4609例，市長黃偉哲說，雖然大家都認為，疫情海嘯可能將往南部襲來，但如果我們提早因應，大家努力守住這一波，總確診數不要那麼高，對疫情整體發展比較好。

台南市今天新增4609名本土確診病例，統計至20日，台南今年以來累計確診個案4萬4617人，1萬9095人已解除隔離，2萬5522人仍隔離中。

衛生局也統計，自5月2日至20日啟動社區篩檢站，南區松柏育樂中心、新化體育公園及新營區營新醫院3篩檢站共服務1萬3383位民眾，社區快篩站陽性率約8.6％，民眾快篩陽後，到篩檢站確診陽性率有90.8％。

由於近日屢有民眾反映無法順利註冊綁定「台南共照雲」[email protected]官方帳號，經查為醫護人員、疫調人員、確診親友輸入資料錯誤造成，南市府因此也在「台南共照雲」加入人工智慧影像辨識健保卡功能，若民眾註冊綁定，系統偵測有誤，將要求拍攝健保卡，若確定是系統原資料錯誤，可及時完成個人資料修正和成功註冊，透過快速修正，讓系統更便民。

衛生局說明，民眾證件影像檔僅供即時辨識使用，並不會留存；另，AI辨識健保卡會以身分證字號為依歸，進行資料修改，若民眾遇到身分證字號錯誤，仍會在LINE中提供表單供民眾填寫，經衛生局確認過後，手動修改。

而為了服務有接種兒童BNT疫苗需求的5至11歲學童，永康奇美醫院今天下午2時將開放兒童BNT疫苗網路預約，5月25日上午9時30分至中午12時於永康奇美醫院接種，限額500名；請家長至奇美醫院新冠肺炎疫苗掛號網頁預約。