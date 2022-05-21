所謂的「無敵星星」，真的天下無敵嗎？指揮中心一席「無敵星星」論，近來引發討論，甚至有人認為染疫視同多打一劑疫苗，更具保護力。不過醫師警告，所謂自然感染的保護力相當有限，「就算有效，效期也非常短」。

中央流行疫情指揮中心日前放寬相關規定，打完兩劑疫苗後確診，康復解隔3個月內持相關證明，視同打滿3劑，可出入管制場域；染疫民眾康復3個月內，若因同住家人確診遭匡列，只要無症狀或快篩陰性，就算沒打3劑也可解隔。

就有民眾自行腦補「打兩劑+染疫等於打3劑」；但根據規定，染疫康復者解隔3個月後，最好還是接種第3劑。台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民指出，想達到保護力，效果上還是以疫苗較佳，尤其是「效期」，打疫苗可達6個月以上，康復者頂多3到6個月，高下立判。

黃立民強調，自然感染帶來的免疫力，不是非常確實，若自認疫苗接種、自然感染兩者可達成群體免疫，「就算有效，效果也會很短暫」。