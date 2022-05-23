商辦市場炙手可熱！據最新調查顯示，今年第一季辦公服務類核發建照暴增3倍，創近五年新高，鄉林不動產研究指出，近年商辦供不應求A辦租金行情破每坪月租3,000元大關，士林新商辦行情也水漲船高。

後疫時期物價驚驚漲，市場憂通膨置產避險風起，市場資金持續看好不動產市場，商辦產品具高租金高收益及穩定性，出現補漲態勢。

最新統計顯示，今年Q1辦公服務類建照核定總樓地板面積133.1萬平方公尺，佔總建照1071.6萬平方公尺12％，較去年同期暴增3倍以上，更創近五年同期新高。

鄉林不動產研究室調查，建商、企業與壽險業不約而同地搶進收益型辦公大樓及店面開發。台北市近三年商辦租金指數上升2.93％、A辦及商業指標區主要路段租金指數上漲5.02％，致使交易額與租金更雙雙創新高價，不僅信義區大漲，連士林區商辦也因北投士林科技園區的帶動下，新建商辦每坪行情3,000元起跳。

中美貿易戰引海外資金回游，帶動台商加碼投資，經濟部統計到4月底止投資台灣3大方案，已帶動459家企業投資，商辦需求大增，租金持續走高。

鄉林不動產研究室指出，商辦需求升溫，北市A辦大樓的租金天花板愈來愈高、市場差異化也大。「台北101」去年12月的高樓層80樓，實價登錄出現每坪租金衝上5,000元的新高價，而信義計劃區商辦租金也上漲到3,200元以上。另外在士林區，中山北路鄰近士林捷運站的「鄉林士林官邸」，具備帝王風水，加上擁有士林官邸萬坪公園綠地的高綠覆率及親水景觀，吸引台企與港商搶租，甚至有意包租整棟或購買，平均漲幅達一成以上。