考量疫情衝擊經濟，九如鄉發放每位鄉民1000元振興金。（林和生攝）

全台疫情持續延燒，確診人數不斷攀升，百工百業皆受衝擊，屏東縣九如鄉考量自有財源充裕前提下，23日起發放鄉民每人1000元端午振興金，全鄉將有2萬1333人受惠；至於在6月30日前出生新生兒並辦理設籍、且父母其中一人去年12月1日前設籍九如，同樣可以領取。

受到疫情影響，屏東各鄉鎮市已在去年起陸續發放振興金，其中三地門鄉發給鄉民每人1000元現金，里港及新園鄉同樣發放每人1000元現金，屏東市則是每人500元消費券，今年九如鄉跟進發放千元，新埤鄉則將於6月發1200元振興金。

九如鄉長張振亮指出，此次發放經費為鄉公所自籌財源，預算約2100萬餘元，目的是因應疫情對經濟衝擊，為能活絡地方消費，經九如鄉民代表會審議通過，公告「振興經濟消費金」發放要點處理。

振興金直接以現金發放每人1000元，不提供匯款轉帳，以村為單位，於23日起一直到28日，依排定時間至全鄉發放。個人可持身分證及印章，但考量疫情嚴峻、避免群聚，希望以戶為單位領取；未及於指定日期領取者，可於5月30日至6月30日上班時間到鄉公所領。

張振亮一早特地至發放地點了解領取情況，預計發放的三塊村共1759人、下午的大坵村則有1292人；一到會場後發現動線不是很流暢，承諾未來會標示得更清楚，鄉公人員也鼓勵每戶派1人代表領取，也請民眾做好相關防疫措施。

三塊村陳姓男子為全家人代領振興金，一口氣共領了9份，他開心地說，這筆錢對家裡來說是不無小補，會拿來作為家用開銷；也有鄉民開心表示，正好可以拿來添購快篩劑、酒精等防疫物資。