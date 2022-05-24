受到美指期和亞洲多數股市下跌拖累，日經周二收跌。而財報季結束過後，投資人也難以找到新的刺激來源，此也影響了市場人氣。

周二日經225指數收跌253.38點或0.94%，為26748.14點，前一天才突破的2.7萬點關卡，現在得而復失。東證一部指數跌16.31點或0.86%，為1878.26點。

三井住友銀行的SMBC日興證券投資研究和投資人服務副總經理Chihiro Ohta表示，由於市場幾乎缺乏參考指標，投入參與的數量有限，使得市場略為鬆散。

東證交易所股票交易量為11.7億股，低於過去30天平均交易量的12.7億股。

一家當地券商的策略師表示，投資人情緒還受到其它因素控制，包括對中國經濟的擔憂，全球持續的通膨、美聯準會為控制物價上漲的積極企圖，以及能源成本不斷的飆升。

人才招募公司Recruit控股大跌6.56%，致使服務業股次指數領跌大盤。

醫療服務平台M3下跌3.36%。

銀行股逆轉早盤的上漲，收跌0.11%；稍早美國的摩根大通宣布，提高今年的淨利息收入預期。

產業領頭羊三菱UFJ金融集團上漲0.69%。

貿易公司也表現強勁，伊藤忠商事上漲0.77%，三菱商事上漲0.64%。