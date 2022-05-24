港股三大指數24日早盤走低，恒生指數午盤收跌1.38％，報20,187.37點；恒生科技指數跌2％，跌破4,100點；國企指數跌1.33％，報6,928.97點。

在概念股表現方面，科技股普跌，攜程、金蝶國際跌超4％，百度、美團、聯想、京東、嗶哩嗶哩跌超3％，阿里巴巴跌2％。另外，電動車廠小鵬汽車公布第二季營收指引人民幣（下同）68億元～75億元，不及市場預期，股價跌逾7％。

新能源汽車和鋰電池股走低，除了小鵬汽車跌7.37％以外，蔚來跌6.19％比亞迪跌5.62％，天能動力跌3.42％，比亞迪電子跌2.53％。

國常會決定階段性減征部分乘用車購置稅600億元，燃油車、汽車零配件股普漲，長城汽車漲7.78％，吉利汽車漲5.28％，五菱汽車漲5.17％，敏實集團、福耀玻璃漲超6％，東風集團和廣汽集團跟漲；煤炭、航運、電力股走強，兗礦能源漲超5.12％，中遠海能漲5.84％，海豐國際漲4.52％，華電國際、大唐發電漲超2％。